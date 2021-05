ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair anlässlich eines Teilerfolgs des Billigfliegers vor dem Europäischen Gericht im Kampf gegen staatliche Corona-Hilfen für konkurrierende Fluggesellschaften auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,65 Euro belassen. Dass die Regulierungsbehörde zwei dieser Fälle nun erneut prüfen werde, lege die Messlatte für zukünftige Prozesse dieser Art höher, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 10:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

RYANAIR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de