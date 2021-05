Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) gilt schon lange als bedeutendster Fonds des KMU-Anleihen-Segmentes. Seit Auflegung im November 2013 konnte der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte DMAF seinen Anleger jedes Jahr mehr als 4% Rendite ausschütten. Vor rund einem Jahr hat die KFM Deutsche Mittelstand AG schließlich - analog zum Erfolgsmodell DMAF - den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) ins Leben gerufen. Wir haben mit dem Vorstandsvorsitzenden der KFM, Hans-Jürgen Friedrich, über die Entwicklung der beiden Fonds, die Pandemie-Auswirkungen am Anleihemarkt sowie über Nachhaltigkeits- und Transparenzkriterien gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Friedrich, welches Zwischenfazit ziehen Sie nach einem Jahr "Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF)"?

Hans-Jürgen Friedrich: Wir starteten mit dem Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS im April des letzten Jahres inmitten der Corona-Pandemie. In einem höchst turbulenten Umfeld, in dem Aktien- und Anleihenmärkte völlig verunsichert waren. Dennoch vertrauten private und institutionelle Investoren dem Konzept des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Innerhalb eines Jahres konnte ein Fondsvolumen von rund 20 Mio. Euro aufgebaut werden. Der europäische Mittelstandsanleihen FONDS konnte die geplanten Ertragsziele erwirtschaften. Bereits im letzten Jahr wurden den Anlegern aus dem aufgelaufenen ordentlichen Nettoertrag einen Betrag in Höhe von 0,63 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet. Die Zwischenausschüttung wurde durchgeführt, um im Rahmen der Investmentsteuervorschriften den sogenannten Vorabsteuerbetrag für die Anleger nicht belasten zu müssen. Am 25. Mai werden den Anlegern für das abgelaufene Geschäftsjahr weitere 3,20 Euro ausgeschüttet. Bezogen auf den Ausgabepreis von 100,00 Euro pro Anteilsschein erhält der Anleger eine Gesamtausschüttung in Höhe von 3,83 Euro. Auch die anderen wichtigen Kennziffern zum Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS haben sich erfreulich entwickelt, so konnte seit Auflage bereits eine Wertentwicklung von 7,62% erzielt werden. Insgesamt also ein gutes erstes Jahr für die Anleger des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.

Anleihen Finder: Auch beim Flaggschiff Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) konnten Sie erneut ihre Zielausschüttungen vornehmen - spricht das sowohl für das KFM-Scoring als auch für den kapitalmarktorientierten Mittelstand?

Hans-Jürgen Friedrich: Es spricht insgesamt für die positive Entwicklung des Mittelstandsanleihen-Segmentes. Das Anleihen-Universum für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ist seit 2013 von 50 Mrd. Euro auf derzeit rund 190 Mrd. Euro angewachsen. Für den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS liegt das Emissionsvolumen relevanter Anleihen bei rund 400 Mrd. Euro. Mit dem KFM-Scoring verfügen wir über ein Auswahl- und Überwachungsverfahren, dass uns dabei hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Anleihen Finder: Wo unterscheiden sich DMAF und EMAF - außer bei Volumen und Anlageuniversum? Welche Zielvolumen sollen am 31.12.2021 bei den FONDS erreicht werden?

Hans-Jürgen Friedrich: Sie haben Recht. Der Deutsche und der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS unterscheidet sich in erster Linie durch den geografischen Schwerpunkt der zu investierenden Unternehmen. Wie bei dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS stehen bei seinem europäischen Bruder die mittelständisch geprägten Unternehmen im Vordergrund. Mit diesem Anlagekonzept erweitern wir die Auswahlmöglichkeit, nutzen die europäische Vielfalt mittelständischer Unternehmen und können ein noch breiter diversifiziertes Portfolio anbieten. Im Fokus stehen Unternehmen aus den starken europäischen Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich, Benelux oder Skandinavien. Bei der Auswahl der Investments stehen die Unternehmen, bei denen eine Verbesserung der Bonität in den kommenden Jahren greifbar ist. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat einen längeren Track-Record. Er befindet sich nun im achten Jahr, während ...

