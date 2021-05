Köln (ots) - Auch in diesem Jahr ist der WDR auf der re:publica, der wichtigsten Konferenz rund ums Netz, soziale Medien und digitale Gesellschaft vielfältig vertreten. Und anderen sind WDR-Intendant Tom Buhrow und die WDR-Programmdirektor:innen Valerie Weber und Jörg Schönenborn zu Gast und sprechen am Donnerstag, 20. Mai im Rahmen der MEDIA CONVENTION Berlin über die Zukunft der Medien.- In der ersten Gesprächsrunde "Nachgefragt beim Deutschen Fernsehen: Qualitätsoffensive - Eintagsfliege oder Paradigmenwechsel?" diskutiert WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn mit Moderatorin Salwa Houmsi über die Hintergründe der aktuellen Qualitäts- und Informationsoffensive der Privaten. Weitere Gesprächsgäste des Panels sind Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben/Sat. 1 und Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS.- Der ARD-Vorsitzende sowie WDR-Intendant Tom Buhrow und Vanessa Wormer, Leiterin des SWR-Innovationslabors "xLab", loten gemeinsam aus, wie die ARD im Jahr 2030 aufgestellt sein müsste, um bei den Nutzer*innen attraktiv zu bleiben. Moderiert wird die Runde von tagesschau-Reporter Jan Koch. Im Zentrum der Diskussion "ARD Zukunftsdialog - auf dem Weg zu 80 Mio. Programmchef*innen" geht es um mögliche Strategien, die Angebote der ARD nutzerzentrierter auszurichten.- "Synthetische Medien, Deepfakes und der Journalismus der Zukunft"- in diesem Panel diskutieren die WDR Programmdirektorin Valerie Weber, WDR 2-Moderatorin Steffi Neu und WDR-Innovationsmanagerin Christina Schamp miteinander, moderiert von der Journalistin Donya Farahani. Inhaltlich wird über das Potential und die Risiken debattiert, die Künstliche Intelligenz für den Journalismus bereithält.Die Panels in der Übersicht:- Nachgefragt beim Deutschen Fernsehen: Qualitätsoffensive - Eintagsfliege oder Paradigmenwechsel?, 20.5.2021, 11:30 bis 12:05 Uhr, Kanal 1- ARD Zukunftsdialog - auf dem Weg zu 80 Mio. Programmchef*innen, 20.5.2021, 12:10 bis 12:35 Uhr, Kanal 1- Synthetische Medien, Deepfakes und der Journalismus der Zukunft, 20.5.2021, 16:55 bis 17:20 Uhr, Kanal 1Die re:publica wird seit 2007 jährlich in Berlin veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie findet sie nun schon zum zweiten Mal vom 20. bis 22. Mai komplett digital statt. Weitere Infos und das komplette Programm: https://re-publica.com/deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4919250