Seit der Veröffentlichung der Zahlen in der vergangenen Woche geht es mit der Aktie von ThyssenKrupp rapide bergab. Die Talfahrt setzt sich am Mittwoch im schwachen Marktumfeld fort. Dabei konnte das Unternehmen nach den zahlreichen Hiobsbotschaften in den vergangenen Jahren dieses Jahr mehrfach positiv überraschen.So erhöhte der Konzern im Mai bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2020/21. Die Konjunkturerholung in vielen Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...