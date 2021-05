Es war ein Rekordjahr für die Deutsche Börse. Der bereinigte Gewinn stieg 2020 um neun Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Die Gesellschaft profitierte von der starken Aktiennachfrage in der Pandemie. Die Aktionäre erhalten eine zehn Cent höhere Dividende. Die Deutsche Börse kündigte an, auch 2021 weiteres Wachstum zu liefern. Sie könnte dabei auch vom neuen Handelssegment "Krypto-Währung" profitieren, meint Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag