DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, virtueller Kapitalmarkttag (bis 21.5.); 10:00 Telefon-PK mit CEO Höttges *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe März 08:00 DE/Destatis, Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Länder) April 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Ergebnis 1H, Luton 09:00 EU/Treffen Rat der Handelsminister, Brüssel 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Weltenergierat, Webinar zu "Projektionen und Szenarien zur globalen Energieversorgung im Vergleich" 10:00 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik- industrie (ZVEI), Jahreskongress (digital) *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Online-HV 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, Online-HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Online-HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV 10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, Online-HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März *** 11:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Podiumsdiskussion bei einer Veranstaltung des Institute of International and European Affairs (IIEA) 12:00 DE/Zooplus AG, Online-HV *** 12:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Interview im WDR-Europaforum (virtuell) zum Thema: "Aktuelle europapolitische Herausforderungen in Zeiten der Pandemie" 13:00 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, PK zum Thema: "Potenzialatlas Grüner Wasserstoff", Berlin 13:00 DE/Stratec SE, Online-HV *** 14:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Podiumsdiskussion zu "Gender, Money and Finance" organisiert von European Money and Finance Forum (SUERF), Joint Vienna Institute (JVI) und Oesterreichischer Nationalbank (OeNB) *** 14:00 DE/Daimler Truck AG, Strategy Day (digital) 14:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Grünen-Chef Habeck, Eröffnungsreden zum Deutschen Ingenieurtag (digital) 14:00 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Bilanz der SPD- Bundestagsfraktion zur Legislaturperiode, Berlin 14:00 DE/Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock, Diskussion beim WDR-Europaforum (virtuell) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 40,5 zuvor: 50,2 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 452.000 zuvor: 473.000 15:00 DE/Der Tagesspiegel, Future Finance Forum (online) zum Thema "Bankenunion: Auf dem Weg zur Vollendung?" *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 18:00 DE/CSU, Programmkonferenz (virtuell) mit Grußwort von CDU-Chef Laschet und Rede von CSU-Chef Söder - GB/G7, virtuelles Treffen der Umweltminister (bis 21.5.) - IS/Außenministertreffen des Arktischen Rats, u.a. Unterredung von Russlands Außenminister Lawrow mit seinem US-Kollegen Blinken, Reykjavik - US/Oatly Group AB, Erstnotiz an der Nasdaq ===

