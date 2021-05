Das Bild, das Ökonomen derzeit von der deutschen Wirtschaft zeichnen, ist gemischt. Trotz anhaltender Herausforderungen erwiesen sich Fonds, die auf deutsche Aktien setzen, bislang aber als gute Wahl.Nach 14 Monaten Pandemie verbreitet sich aktuell wieder etwas Zuversicht: Die Impfungen nehmen endlich an Fahrt auf, die Inzidenzen sinken und machen den Weg frei für erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Dieses Umfeld dient auch als Hintergrund für die Ende April veröffentlichte Frühjahrsprognose der Bundesregierung, wonach für das Bruttoinlandsprodukt ein Anstieg in 2021 um (preisbereinigt) 3,5 Prozent erwartet wird. Für das Jahr 2022 wird ein weiterer Zuwachs in Höhe von 3,6 Prozent prognostiziert. "Der Projektion der Bundesregierung liegt die Annahme zugrunde, dass die weitreichenden Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte im öffentlichen Raum zum Schutz von Gesundheit und Leben im Laufe des zweiten Quartals 2021 graduell gelockert werden können. Danach wird eine deutliche Erholung der Binnenwirtschaft und der privaten Konsumausgaben erwartet", heißt es hierzu in einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums. Peter Altmaier zeigt sich anlässlich des Ausblicks optimistisch - die Frühjahrsprojektion sei "ein Mutmacher" trotz der aktuell ernsten Infektionslage. "Spätestens 2022 werden wir unsere alte Stärke wieder erreicht haben. Unsere Wirtschaft ist stark, robust und startklar für den Neustart", zeigt sich der Bundesminister für Wirtschaft und Energie überzeugt. In Deutschland sind nach Angaben des Ministeriums im Jahresdurchschnitt Anstiege bei allen Verwendungskomponenten des Bruttoinlandsprodukts zu erwarten. Aufgrund der positiven Entwicklung der Absatzmärkte wachsen demnach auch die deutschen Exporte im Jahr 2021 um deutliche 9,2 Prozent (2022: +4,5 Prozent).

