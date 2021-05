Unterföhring (ots) -- Bundesliga und 2. Bundesliga: Alle Begegnungen des 34. Spieltags am Samstag und Sonntag als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz- Formel 1: Das komplette Rennwochenende des Grand Prix von Monaco ab Donnerstag- Premier League: Die Original Sky Konferenz mit den entscheidenden Partien des 38. Spieltag sowie das Einzelspiel des neuen Meisters Manchester City am Sonntag- PGA Championship: das zweite Major des Golfjahres von Donnerstag bis Sonntag täglich- Wanda Diamond League: Der Saisonauftakt in Gateshead am Sonntag- Liqui Moly Handball-Bundesliga: zahlreiche Nachholspiele ab Donnerstag- Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Bayern - FC Augsburg am Samstag und der Grand Prix von Monaco am Sonntag live auch in UHD- Mit Sky Q (https://www.sky.de/sport-187696) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:index:header:ssp) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 19. Mai 2021 - Die Saisonfinals der Bundesliga, 2. Bundesliga und Premier League, der traditionsreiche Grand Prix von Monaco in der Formel 1, die besten Golfer der Welt bei der PGA Championship, Weltklasse-Leichtathletik beim Auftakt der Wanda Diamond League sowie zahlreiche Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga: ab Donnerstag präsentiert Sky Sport das XXL-Wochenende live und exklusiv.Der Mai der Entscheidungen bei Sky erreicht an diesem Wochenende seinen Höhepunkt, wenn in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Premier League jeweils der letzte Spieltag auf dem Programm steht. Sky ist bei allen Entscheidungen live und exklusiv dabei und überträgt am Samstag ab 13.30 Uhr alle neun Einzelspiele sowie die Original Sky Konferenz des 34. Bundesliga-Spieltags.Am Sonntag überträgt Sky ab 14.30 Uhr ebenfalls alle neun Einzelspiele sowie die Original Sky Konferenz aus der 2. Bundesliga live. Noch mehr Spitzenfußball live erwartet Sky Kunden ab 16.30 Uhr, wenn Sky das Einzelspiel des neuen englischen Meisters Manchester City sowie die Original Sky Konferenz mit dem Dreikampf um die Königsklasse zwischen dem FC Chelsea, Leicester City und dem FC Liverpool live zeigt.Ein weiteres Highlight am Sonntag ist ab 13.30 Uhr das Formel-1-Rennen in Monte Carlo. Bereits ab Donnerstag berichtet Sky live und exklusiv vom Grand-Prix-Wochenende in Monaco und überträgt neben allen Freien Trainings, dem Qualifying und dem Rennen der Königsklasse des Motorsports auch alle Sessions der Formel 2 sowie das Rennen des Porsche Supercups live.Ebenfalls am Sonntag fällt die Entscheidung bei der PGA Championship. Sky berichtet ab 19.00 Uhr live vom 4. Tag in South Carolina. Insgesamt berichtet Sky ab Donnerstagabend 24 Stunden live und exklusiv vom zweiten Major des Jahres.Ab 20.00 Uhr ist Sky am Sonntag live dabei, wenn die Wanda Diamond League im englischen Gateshead ihren Saisonauftakt feiert.Komplettiert wird das XXL-Wochenende bei Sky Sport von der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Von Donnerstag bis einschließlich Montag überträgt Sky insgesamt neun Nachholspiele live, darunter zwei Spiele des THW Kiel sowie eines der SG Flensburg-Handewitt, die sich aktuell ein packendes Fernduell an der Tabellenspitze liefern.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Live-Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky Q im Rahmen des Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de) alle weiteren Live-Sport-Inhalte mit dem Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Sportfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:index:header:ssp)) ohne lange Vertragsbindung bei allen Sport-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Das XXL-Wochenende live bei Sky Sport:Donnerstag:9.40 Uhr: Formel 2: 1. Freies Training live auf Sky Sport F111.15 Uhr: Formel 1: 1. Freies Training live auf Sky Sport F113.15 Uhr: Formel 2: Qualifying live auf Sky Sport F114.45 Uhr: Formel 1: 2. Freies Training live auf Sky Sport F118.30 Uhr: Handball-Bundesliga: Sky Konferenz und drei Einzelspiele live auf Sky Sport 2 bis 519.00 Uhr: PGA Championship: 1. Tag live auf Sky Sport 1Freitag:11.35 Uhr: Formel 2: 1. Rennen live auf Sky Sport F119.00 Uhr: PGA Championship: 2. Tag live auf Sky Sport 1Samstag:8.10 Uhr: Formel 2: 2. Rennen live auf Sky Sport F111.45 Uhr: Formel 1: 3. Freies Training live auf Sky Sport F113.30 Uhr: Bundesliga: Original Sky Konferenz und (ab 15.15 Uhr) alle neun Einzelspiele des 34. Spieltags live auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 1014.30 Uhr: Formel 1: Qualifying live auf Sky Sport F117.00 Uhr: Formel 2: 3. Rennen live auf Sky Sport F118.15 Uhr: Handball-Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC und (ab 20.15 Uhr) THW Kiel - MT Melsungen live auf Sky Sport 219.00 Uhr: PGA Championship: 3. Tag live auf Sky Sport 1 und 3Sonntag:10.10 Uhr: Porsche Supercup: Rennen live auf Sky Sport F113.00 Uhr: Handball-Bundesliga: GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 113.30 Uhr: Formel 1: Rennen live auf Sky Sport F114.30 Uhr: 2. Bundesliga: Original Sky Konferenz und (ab 15.20 Uhr) alle neun Einzelspiele des 34. Spieltags live auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 1016.30 Uhr: Premier League: Original Sky Konferenz auf und das "Match of the Week" Manchester City - FC Everton live auf Sky Sport 1 und 218.15 Uhr: Handball-Bundesliga: HC Erlangen - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 119.00 Uhr: PGA Championship: 4. Tag live auf Sky Sport 220.00 Uhr: Diamond League: 1. Meeting in Gateshead live auf Sky Sport 1Montag:18.15 Uhr: Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen und (ab 20.15 Uhr) TBV Lemgo Lippe - THW Kiel live auf Sky Sport 1