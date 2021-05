Am Wochenende ist Zhurong auf dem Mars gelandet. Jetzt hat der Rover der chinesischen Weltraumbehörde erstmals Fotos vom roten Planeten auf die Erde geschickt. Was für die Nasa Perseverance ist, ist für die chinesische Weltraumbehörde CNSA Zhurong. Der 240 Kilogramm schwere und fast zwei Meter hohe Mars-Rover schrieb mit seiner Landung in der Nacht von Freitag auf Samstag Raumfahrtgeschichte: Er ist der erste Rover aus der Volksrepublik, der über den staubigen Marsboden rollen wird. Bis dato schaffte es nur die Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten, ...

