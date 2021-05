Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2021 - Fabled Silver Gold Corp. ("Silver" oder das "Unternehmen") (TSXV: FCO; OTCPK: FBSGF und FSE: 7NQ) freut sich bekanntzugeben, dass der Board of Directors einstimmig eine geplante Ausgliederung seiner Kupfer-Aktiva im Norden von British Columbia, die als Muskwa Projekt bezeichnet werden, in Fabled Copper Corp. ("Copper" oder "SpinCo") durch einen gesetzlichen Arrangement-Plan (das "Arrangement") genehmigt hat.

Stammaktien von Copper (die "SpinCo Aktien") werden an die Aktionäre von Silver ("Aktionäre") auf Basis von einer Copper-Aktie für jeweils fünf im Besitz befindliche Stammaktien von Silver verteilt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements bei der außerordentlichen Hauptversammlung werden die Aktionäre Aktien beider Unternehmen, Silver und Copper, besitzen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das Arrangement den Wert für die Aktionäre erhöhen wird, da es den Kapitalmärkten ermöglicht, dem Muskwa Kupferprojekt unabhängig von den Silberprojekten des Unternehmens, dem sogenannten Santa Maria Projekt in Mexiko, einen Wert beizumessen.

Die Ausgliederung von Copper wird den Aktionären eine erhöhte Flexibilität hinsichtlich ihrer spezifischen Investitionsstrategie ohne Kosten und ohne Risiko bieten, da Copper die Aktionäre in die Lage versetzen will, Wachstum und Renditen aus Explorationsinvestitionen durch den direkten Besitz von Copper und dessen Projekten zu realisieren.

Das Unternehmen wird sich weiterhin darauf konzentrieren, sein Bohrprogramm auf dem Santa Maria Silberprojekt in Mexiko voranzutreiben, während Copper versuchen wird, die Kupfer-Assets zu explorieren und zu entwickeln und somit den Wert des Muskwa-Projekts zu erschließen. Gleichzeitig mit dem Arrangement wird Fabled Copper versuchen, nach Abschluss des Arrangements an der TSX Venture Exchange (die "Börse") notiert zu werden.

"Mit der Zustimmung unseres Boards haben wir einen wichtigen Meilenstein bei unserem Ziel erreicht, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Copper wird als eigenständiges Unternehmen ein Portfolio an vielversprechenden Kupferprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in British Columbia, Kanada, kontrollieren und ihnen die unabhängige Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie verdienen", sagte Peter Hawley, Präsident und Chief Executive Officer von Silver. "Die vorgesehene Ausgliederung ermöglicht es uns auch, einen neuen Punkt der Wertschöpfung für unsere Aktionäre hinzuzufügen, wobei das Unternehmen ein Engagement in Silber in Mexiko und Kupfer in Kanada bietet."

Weitere Details zu den Kupferprojekten in British Columbia werden in einer zukünftigen Pressemitteilung bekanntgegeben.

Das Arrangement soll gemäß den Bedingungen eines Arrangement-Vertrages durchgeführt werden, der dem Business Corporations Act (British Columbia) unterliegt. Das Unternehmen wird eine einstweilige Verfügung beim Obersten Gerichtshof von British Columbia (die "einstweilige Verfügung") beantragen, die das Unternehmen ermächtigt, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um das Arrangement zu genehmigen. Die Aktionäre werden gebeten, auf der zu gegebener Zeit anzuberaumenden außerordentlichen Hauptversammlung (die "Versammlung") über das Arrangement abzustimmen.

Der Abschluss des Arrangements hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, darunter die folgenden:

- die Gesellschaft erhält die erforderliche Zustimmung ihrer Aktionäre auf der Versammlung;

- die Genehmigung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia

- die Genehmigung des Arrangements durch die Börse

- Zustimmung der Börse zur Notierung der Copper-Aktien nach Abschluss des Arrangements und

- Abschluss einer Privatplatzierung durch Copper, um einen Bruttoerlös von bis zu 6.000.000 $ zu erzielen, bestehend aus einer Mischung aus Stammaktien und Flow-Through-Stammaktien.

Weitere Details des Arrangements werden in weiteren Pressemitteilungen und in einem Informationsrundschreiben folgen, das den Aktionären vor der Versammlung nach Erhalt der einstweiligen Verfügung zugesandt wird. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Arrangement zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Voraussichtliche Privatplatzierung

In Verbindung mit dem Arrangement wird Copper versuchen, eine Privatplatzierung oder mehrere Privatplatzierungen mit einem Gesamterlös von bis zu 6.000.000 $ brutto ('Privatplatzierung') durchzuführen. Weitere Details zur Privatplatzierung werden zu gegebener Zeit, sobald verfügbar, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Über Fabled Silver Gold Corp.

Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen.

Das Unternehmen hat mit Golden Minerals Company (NYSE American und TSX: AUMN) eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa Maria Projekts getroffen, ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels befindet. Der Gürtel ist als eine bedeutende metallogene Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat.

Das Unternehmen besitzt außerdem Beteiligungen an verschiedenen Kupferprojekten im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia, die es im Wege eines Arrangement-Plans auszugliedern versucht.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Silver Gold Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledfco.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledfco.com

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Weder die TSX Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Service-Dienstleister (wie diese nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert sind) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufende veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58500Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58500&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30317M1068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA30317M1068