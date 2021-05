Der DAX ist weiter auf Rekordkurs und hat am Dienstagmorgen ein neues Allzeithoch markiert. ETF-Anleger sind aber zögerlich und setzen vor allem auf Spezielleres, etwa Value- und Equal-Weight-ETFs. 18. Mai 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit dem ständigen Auf und Ab auf hohem Niveau verharren ETF-Anleger in Wartestellung. "Die Impulse fehlen", bemerkt Carsten Schröder von der Société Générale. "Es ist ein ständiger Wechsel von Risk-on und Risk-off." Auch Hubert Heuclin von BNP Paribas berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...