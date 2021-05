Am 31.05.2021 wird der BFH seine lange erwarteten Urteile zum Thema Rentenbesteuerung verkünden. Es geht dabei um die Frage, ob die Besteuerung von Renten eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung darstellt. Das Gericht wird zwar nur in zwei Einzelfällen urteilen. Ihnen dürfte allerdings Signalwirkung zukommen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 19.05.2021 die mündlichen Verhandlungen in zwei Verfahren zum Thema Rentenbesteuerung fortgesetzt. In den beiden anhängigen Verfahren geht es um die Frage, ...

