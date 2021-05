Bereits zum dritten Mal in diesem Monat ging es mit dem Deutschen Aktienindex in rasantem Tempo unter die Marke von 15.000 Punkten und ebenso schnell auch zumindest zur Stunde wieder darüber. Noch ist nicht sicher, wohin die jetzt höhere Volatilität führt und ob nicht in der Tat noch ein größerer Ausverkauf bevorsteht. Für den Moment bleibt aber erst einmal festzuhalten, das neue Allzeithoch von gestern war einer der berühmten Fehlausbrüche in dieser saisonal schwächeren Börsenphase. Insgesamt sehen ...

