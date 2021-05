Die Hauptversammlung der Erste Group hat heute mit 99,91% der abgegebenen Stimmen die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende in der Höhe von EUR 0,50 je Aktie beschlossen. Diese Dividendenausschüttung berücksichtigt die Empfehlung der Europäischen Zentralbank Dividendenausschüttungen während der COVID-19-Pandemie zu begrenzen. Die Auszahlung der Dividende ist für den 27. Mai 2021 vorgesehen und unterliegt entsprechend den steuerlichen Vorschriften der Kapitalertragsteuer. Der Vorstand informierte die Aktionäre, dass eine Reserve von EUR 1 pro Aktie gebildet wurde. Sollte die EZB ihre Empfehlung zur Dividendenbeschränkung in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufheben, sieht die Erste Group vor, auch diesen Betrag an ihre Aktionäre ...

