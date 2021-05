Inflation in der Euro-Zone zieht erneut an >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Siemens, Palantir, ... » MAG Silver berichtet Finanzergebnisse ... Verbraucherpreise: Inflation in der Euro-Zone zieht erneut an Die Verbraucherpreise haben im April 1,6 Prozent höher gelegen als im Vorjahr. Die EZB hat jedoch bereits angekündigt ihre Geldpolitik nicht ändern zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...