Halle/MZ (ots) - Giffey zieht also vor dem offiziellen Ende des Prüfverfahrens die Reißleine. Das ermöglicht ihr einen Rest an Gesichtswahrung. Sie hatte zuletzt den Versuch gemacht, von ihrer Ankündigung zurückzurudern, sie werde im Fall einer Aberkennung des Doktortitels zurückzutreten. Jetzt hat sie sich eines Besseren besonnen und eingesehen, dass sie nur mit einem Rücktritt ihre politische Karriere noch retten kann.



Wahr ist: Auch die Freie Universität Berlin steht in der Sache alles andere als gut da. Die Ministerin erst nur zu rügen, das Verfahren abzuschließen und dann wieder aufzunehmen - das ist einer angeblichen Eliteuniversität wenig würdig. Das alles ändert aber nichts daran, dass die Ursache des ganzen Verfahrens nun aber ist, dass Giffey bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hat, ohne Zitate korrekt zu kennzeichnen.



