Die elektronischen Rezepte stehen kurz vor dem Start. Mit einer App sollen Versicherte Rezepte empfangen, speichern und einlösen können. Ab Juli startet in Deutschland die App für elektronische Rezepte. Wie die Gematik mitgeteilt hat, wird die App am 1. Juli bundesweit in den App Stores von Google, Apple und Huawei veröffentlicht. Innerhalb der ersten vier Wochen können nur Versicherte in der Region Berlin-Brandenburg die App in Apotheken nutzen. Bundesweit soll die Anwendung im 4. Quartal starten. Rezepte empfangen, speichern ...

