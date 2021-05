DJ Laschet stellt sich hinter Zwei-Prozent-Ziel der Nato

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet unterstützt das Zwei-Prozent-Ziel der Nato und fordert von den anderen Kanzlerkandidaten ebenfalls ein klares Bekenntnis zu diesem Ziel der Verteidigungsausgaben und zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis. Die Zusagen der Nato-Mitglieder, ihre Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zur erhöhen, diene dazu, das Bündnis handlungs- und verteidigungsfähig zu halten.

"Deshalb ist auch ein klares Bekenntnis zu dieser internationalen Verpflichtung von jedem zu erwarten, der sich um höchster Ämter in Deutschland bemüht", sagte Laschet in einer außenpolitischen Grundsatzrede der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Wähler hätten ein Recht zu erfahren, wie die anderen Kanzlerkandidaten dazu stehen. "Wer dazu schweigt oder nebulöse Thesen zu einer Neuausrichtung der Nato oder Ähnliches anstelle dieses klaren Bekenntnisses zur Bündnisverpflichtung abgibt, erfüllt nicht die Aufgaben, die an einen Bundeskanzler gesetzt werden", so der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Laschet skizzierte in seiner Rede außerdem seine Pläne für einen nationalen Sicherheitsrat, der eine nationale Sicherheitsstrategie unter Beteiligung der zuständigen Ressorts der Bundesregierung sowie von Vertretern der Länder und der Sicherheitsdienste erarbeiten soll.

Der nationale Sicherheitsrat solle definieren, was aktuell die großen Herausforderungen oder Krisen wie etwa die aktuelle Corona-Pandemie seien. Dieser solle dann im ersten Jahr einer Regierung eine Sicherheitsstrategie erarbeiten und dem Bundestag vorlegen. Im dritten Jahr der Regierung soll er wieder überarbeitet werden.

In seiner Vision für die Europäische Union machte Laschet sich für ein außenpolitisches Kerneuropa stark, in dem Länder auf freiwilliger Basis für eine gemeinsame Außenpolitik eintreten sollten, wie etwa bei militärischen und rüstungspolitischen Fragen.

