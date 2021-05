Kaum hat Elon Musk getwittert, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände nicht verkaufen werde, stoppt der Bitcoin-Absturz abrupt und verkehrt sich in einen Aufstieg. Es war offenbar das Signal, auf das der Markt gewartet hat. In gewohnt kryptischer Weise hat Elon Musk einen Tweet mit mehreren Emoji abgesetzt. Tesla has &x1f48e; &x1f64c;- Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2021 Aller Voraussicht nach darf der Tweet im Klartext als "Tesla has diamond hands" gelesen werden. Der Begriff "Diamond Hands" bezeichnet dabei im Börsen-Slang jemanden, der an seinem...

Den vollständigen Artikel lesen ...