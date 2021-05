Am 14. April 2021 wurde die Aktie der Firma Coinbase Global (US19260Q1076) zu einem Referenzpreis von 250 US-Dollar an der Nasdaq eingeführt. Da der Börsengang der Firma, welche erfolgreich eine Kryptohandelsplattform betreibt, von vielen Medien stark gefeiert wurde und viele Börsenneulinge sich an der Gesellschaft beteiligen wollten, schoss der Kurs der Coinbase-Aktie gleich am ersten Handelstag bis auf 429,54 US-Dollar nach oben. Allerdings erfüllten sich die hohen Erwartungen der Anleger bislang nicht. Vielmehr wechselte der Anteilschein sehr schnell in einen ...

