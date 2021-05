Der Netzanbieter Net4Mobility schließt mit Nokia einen 5-Jahres-Vertrag über die Bereitstellung des 5G-Netzes in Schweden ab. Nokia ersetzt somit das 4G-Netz des Marktriesen Huawei.Nokias (FI0009000681) Aktienkurs fiel im Oktober 2020 auf §3,37 USD ab. Seit März scheint sich der Kurs aber zu erholen. Am Nachmittag des 19.05.2021 betrug der Aktienwert ganze $4,945 USD und kämpfte sich so auf den Kurswert vor dem Tief zurück. Trotz alldem ist der Firmenwert seit August 2014 stetig gesunken. Ist für Nokia nun ein Lichtblick ersichtlich? Wagt sich das ...

