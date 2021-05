Im April gewannen am Wiener Großgrünmarkt nach und nach heimische Erzeugnisse an Präsenz. Insbesondere das Gemüsespektrum zeigte sich dahingehend erweitert. Auch italienischer, spanischer und ungarischer grüner und weißer Spargel wurden reichlich angeboten. Weißer Marchfeldspargel war ebenso in größeren-, grüner Marchfeldspargel aufgrund der...

