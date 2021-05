Nachdem sich TV-Persönlichkeit Jim Cramer in der Vergangenheit bereits vermehrt positiv zum Bitcoin äußerte, hat er sein Krypto-Portfolio nun um eine weitere Internetwährung ausgebaut. Und auch wenn er sich vor kurzem von der Hälfte seiner Bitcoins getrennt hat, glaubt er doch an Krypto-Investitionen.? Cramer rät Anlegern zu Bitcoin-Einstieg? Durch NFT-Auktion an Ether gekommen? Bitcoin-Verkauf für HypothekBitcoin als Alternative zu unrentablen BargeldpositionenBereits zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...