ecotel kündigt Veränderungen im Aufsichtsrat an Düsseldorf, 20. Mai 2021 Die Mandate des Aufsichtsrates der Düsseldorfer ecotel communication ag enden gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft nach Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 08. Juli 2021. Zwei der sechs Aufsichtsratsmitglieder stellen sich nicht mehr zur Wahl. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, der Hauptversammlung folgende Personen zur Wahl vorzuschlagen: Zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat stellen sich: Herr Dr. Norbert Bensel, Herr Dr. Thorsten Reinhard, Herr Mirko Mach sowie Frau Brigitte Holzer. Neu zur Wahl stehen darüber hinaus: Herr Alfried Bührdel, selbständiger Unternehmensberater, Köln



Herr Alfried Bührdel war unter anderem Finanzvorstand der Tengelmann Unternehmensgruppe, Finanzvorstand und stv. Vorstandsvorsitzender der Ströer Media AG, sowie Aufsichtsratsvorsitzender der inexio Beteiligungs GmbH & Co KGaA. sowie Herr Uwe Nickl, selbständiger Unternehmensberater, Bad Godesberg



Herr Uwe Nickl besitzt umfangreiche nationale sowie internationale Telekommunikations-Expertise. Unter anderem war er als CEO der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe, als CEO der Pepcom-Gruppe sowie als Managing Director / Senior Vice President der Level3 Communications tätig.

Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



