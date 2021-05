FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach Verlusten am Vorabend stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2180 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2212 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend hatte der Dollar spürbar zugelegt. Auslöser war die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Darin deutet sich an, dass einige der Notenbanker in absehbarer Zeit über eine etwas weniger großzügige Geldpolitik diskutieren wollen. Allerdings müsse sich dazu die konjunkturelle Erholung von der Corona-Pandemie fortsetzen.

Am Donnerstag stehen vor allem zahlreiche Redebeiträge ranghoher Zentralbanker an. Unter anderem wollen sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefökonom Philip Lane zu Wort melden. An Konjunkturdaten werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht./bgf/jha/