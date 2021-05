The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2021ISIN NameDE000A3H23E3 FRESEN.MED.CARE NEUE O.N.AT000B049507 UNICR.BK AUS. 14-21 MTNDE000A11QS31 THUERINGEN LS 14/21DE000NLB9A94 NORDLB FESTZINSANL.10/17FR0011052661 CASINO 11/21 MTNXS1080330704 ECUADOR 14/40 REGSUS45580KAF57 ICBC (NY) 16/21 MTNXS1070531402 RABOBK NEDERLD 14/21 MTNXS1413580579 SANTDR CONS.FIN.16/21 MTNUS30216BGD82 EXPORT DEV CND 16/21XS1409497283 GESTAMP FDG L. 16/23 REGSXS1412748136 LTC GB 16/21USU9221ABS60 VERIZON COMM 20/30 REGSUSU9221ABR87 VERIZON COMM 20/56 REGSUS92343VFM19 VERIZON COMM 20/56 144AUS71654QBM33 PET. MEX. 2024 144AUSP78625CA91 PET. MEX. 11/21 REGS