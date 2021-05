DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

LIF- L.F.E/N US EOD LYEU LU1832418856 BAW/UFN

MUL-L.US C.F.2 EOA FLTU LU2018761762 BAW/UFN

M.-L.I.E.2-10Y I.E.UE AEO EUII LU1900069300 BAW/UFN

MUL-L.EO C.F.2 EOA FLTE LU2018760012 BAW/UFN

MUL-L.EO C.S.2 EOA ESTP LU2018760954 BAW/UFN

