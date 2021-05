Die 12. Auflage der jährlichen Veranstaltung findet das zweite Jahr in Folge virtuell statt

BASINGSTOKE, Großbritannien, May 20, 2021, eine digitale Plattform, die es Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und Regulated Industries ermöglicht, lebensverändernde Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten, veranstaltet seine jährliche Masters Conference für europäische Kunden. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, wird die Konferenz das zweite Jahr in Folge virtuell stattfinden.



Hauptreferent ist Bart De Langhe, ein Datenanalyst und Verhaltenswissenschaftler, der Pionierarbeit bei der Entwicklung effektiver Automatisierungsstrategien leistet, bei denen der Menschen im Mittelpunkt steht. Auf der Masters Conference wird De Langhe erklären, wie sich die Informationsverarbeitung von Menschen und Maschinen unterscheidet und was das für die Zukunft der Daten bedeutet.

Am Eröffnungstag der Veranstaltung gibt Dr. Peter Lovatt, ein renommierter Psychologe und Bewegungsexperte, erhellende Einblicke zur Bedeutung von Bewegung und Tanz für das Wohlbefinden.

Im Rahmen der Konferenz wird MasterControl zudem mehrere Plattformverbesserungen und Produktinnovationen vorstellen, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen.

MasterControl präsentiert Verbesserungen bei seiner innovativen Lösung Manufacturing Excellence - einschließlich Produktfamilientools für Rezeptur- und Variantenkonfigurationen, die das Produktionsmanagement erheblich vereinfachen - und bei seiner branchenführenden Lösung Quality Excellence , die ein vereinfachtes Nutzererlebnis und ein dynamischeres Geschäftsprozessmanagement bieten.

Die Konferenzteilnehmer erhalten außerdem einen ersten Einblick in MasterControl Insights. Das Produkt soll später in diesem Jahr auf den Markt kommen und bietet erhebliche Verbesserungen bei Datenarchitektur, Analyse und Dashboards. MasterControl Insights wurde speziell für Qualitäts- und Fertigungsexperten in stark regulierten Branchen wie den Life Sciences entwickelt und bietet Benutzern ganz neue Möglichkeiten, Qualitäts- und Betriebsdaten zu analysieren, zu visualisieren und zu verarbeiten.

"Auch 2021 ist die Masters Conference ein Highlight für unsere europäischen Kunden, Partner und Mitarbeiter", so Jon Beckstrand, CEO von MasterControl. "Wir haben eine Reihe von Referenten und Produkt-Workshops zusammengestellt, die unseren Kunden helfen werden, die Software heute und in Zukunft optimal zu nutzen."

Die Veranstaltung bringt mehr als 125 Personen zusammen - darunter Kunden, Partner und Referenten - und gibt Einblicke in Innovationen und transformative digitale Strategien. Weitere Informationen finden Sie unter www.mastercontrol.com/events .

