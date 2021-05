Der Wert des Immobilienportfolios hat ebenfalls zugelegt.Die Mietzinseinnahmen stiegen in der Berichtsperiode um 3,4 Prozent auf 53,6 Millionen Franken, teilte der an der Schweizer Börse kotierte Fonds am Donnerstag mit. Die Mietzinsausfallrate konnte im Berichtsjahr auf 5,01 Prozent nach 5,74 Prozent im Vorjahr gesenkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...