Während sich die Indizes recht tapfer schlagen konnten, hat es bei einigen Einzelwerten ins Kontor geregnet. Nun heißt es: Nach vorn schauen und die strategische Perspektive ausloten. Das ist kein Hauruck-Manöver, sondern auch eine Frage der generellen Blickrichtung. Schauen Sie hierzu gerne in das Gespräch von Walter Tissen ("BerneckerTV") mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") im Rahmen von Bernecker TV. Dieses Video ist dazu die FreeTV-Variante inkl. auszugsweisen Einblicken in das Gespräch. Schlaglichter z.B.:



++ DAX - Durchmarsch oder Atempause?++ Was tun mit der Barreserve?++ High Tech - Je größer, desto schwerfälliger?++ Betrachtungspunkt Apple++ Amazon.com - vor Zukauf von MGM?++ Titelselektion - kleinere Unternehmen bevorzugen?++ Kriterien für die Titelselektion?



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder Via Copy/Paste:

https://youtu.be/CHvJJS5pMjI

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de