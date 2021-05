Nicht zur Verteilung an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Lesothos Premierminister mit Louisa Mojela, Executive Chairman von Halo, und Andreas Met, Managing Director von Bophelo und Mitbegründer von Halo

Toronto, 19. Mai 2021 - Halo Collective Inc. ("Halo" oder das "Unternehmen") (NEO: HALO) (OTCQX: HCANF) (Deutschland: A9KN) freut sich bekanntzugeben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. ("Bophelo") heute Lesothos Premierminister, The Rt. Honorable Dr. Moeketse Majoro, und sechs Minister seines Kabinetts zu einer Besichtigung des Bophelo-Werkes begrüßte. Frau Louisa Mojela, Executive Chairman von Halo und Gründerin und Chairman von Bophelo, bestätigte, dass die Regierung von Lesotho durch die Legalisierung des Anbaus von medizinischem Cannabis als erstes Land in Afrika bahnbrechende Möglichkeiten schaffte. Im Namen von Halo und Bophelo drückte Frau Mojela ihre tiefe Dankbarkeit für den bedeutsamen Besuch des Premierministers und seines Kabinetts aus. Dieser wichtige Meilenstein stellt eine sinnvolle und transformative Änderung für die Gemeinschaft und einen wichtigen Beitrag zu Lesothos Wirtschaft dar.

Bophelo begrüßte heute Lesothos Premierminister, The Rt. Honorable Dr. Moeketse Majoro, und sechs Minister seines Kabinetts zu einer Besichtigung des Firmenwerkes

Der Premierminister erklärte das Gebiet Mafeteng zur ersten Sonderwirtschaftszone ("SWZ") in Lesotho und zur ersten SWZ in der Welt, die medizinisches Cannabis umfasst. Bophelo ist derzeit das einzig voll geschäftstätige Unternehmen in der SWZ und plant, die Vorteile der Zone zu maximieren. Nach Kenntnis des Unternehmens ist Bophelo das erste Cannabis-Unternehmen der Welt, das Teil einer SWZ ist. Die Sonderwirtschaftszone Mafeteng wurde geschaffen, um führende Privatfirmen anzuziehen und ein Zentrum für Landwirtschaft und pharmazeutische Industrie zu entwickeln. Halo und Bophelo machten große Fortschritte in der Entwicklung von Infrastruktur und einer Arbeiterschaft aus der ortsansässigen Bevölkerung und zählen zu den größten Arbeitgebern in Lesotho mit Hunderten von ortsansässigen Mitarbeitern.

Andreas Met, Managing Director von Bophelo and Mitbegründer von Halo, erläuterte: "Es war eine große Ehre, unsere Errungenschaften zu zeigen - und besonders unser junges Basotho-Führungsteam, wie Moeti Marai und Puleng Mabula, vorzustellen. Es ist unglaublich, Hand in Hand mit einer Landesregierung zu arbeiten, die unsere Mission teilt und den Anbau von medizinischem Cannabis als einen wichtigen Industriezweig voll unterstützt und den großen positiven Einfluss von Cannabis auf das Leben der Menschen in Lesotho als Medizin und als wirtschaftliche Kraft zur Schaffung von Wohlstand versteht."

Lesothos Premierminister, The Rt. Honorable Dr. Moeketse Majoro, mit Andreas Met, riecht an unserer neuen Ernte

Es wird erwartet, dass Halo und Bophelo die Zertifikate "Good Manufactures Practices" ("GMP") und "Good Agricultural and Collection Practices" ("GACP") aus der Qualitätsprüfung des Anbau- und Produktionsberaters Pharmaconsulta Ltd. erhalten wird. Die Zertifizierung erfolgt nach mehreren Standortbesuchen und einer umfassenden Prüfung der Standard-Betriebsverfahren des Unternehmens. Mit diesen Zertifikaten kann das Unternehmen den europäischen Markt mit in der Sonne gereiftem, qualitativ hochwertigem Cannabis versorgen, mehr in die afrikanische Wirtschaft investieren und die Menschen in diesen Gemeinschaften stärker unterstützen.

Frau Mojela bemerkte: "Bophelo hat sich verpflichtet, junges Talent durch die Schaffung stark benötigter Arbeitsplätze, Wissenstransfer und Unternehmensförderung zu entwickeln. Ich persönlich habe mich verpflichtet, ein Unternehmen zu schaffen, das auf starken Wirtschafts-, Sozial- und Corporate Governance-Prinzipien ("ESG") basiert".

Kiran Sidhu, CEO von Halo, führte weiter aus: "Wir bleiben dem Aufbau einer guten Beziehung mit Lesotho über die nächsten Jahre verpflichtet. Wir testeten viele verschiedene Cannabisarten während der letzten zwei Jahre und gewannen dabei wertvolles Wissen, das uns ermöglicht, ertragreiche Cannabisblüten in großem Ausmaß zu produzieren".

Nahaufnahme von Bophelos letzter Ernte, von DNA Genetics; Chocolope

Herr Sidhu fuhr fort: "Wir sind hocherfreut, zu Lesothos Wirtschaftswachstum beizutragen und darüber hinaus Arbeits- und Lernmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen. Dieses Programm wird durch die GACP-Zertifizierung weiterwachsen und bleibt unsere erklärte Priorität".

Schaffung der ersten SWZ in Lesotho und der ersten Cannabis-umfassenden SWZ weltweit

Bophelo ist weltweit das erste Cannabisunternehmen, das Teil einer Sonderwirtschaftszone ist, die bedeutende Vorteile bietet. SWZ bezeichnet ein Gebiet, in dem sich Geschäfts- und Handelsgesetze von den Gesetzen des restlichen Landes unterscheiden. Die Zone liegt innerhalb der Landesgrenzen und ist auf die Steigerung der Handelsbilanz und des Arbeitsmarktes, mehr Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und effektive Verwaltung ausgerichtet. Finanzrichtlinien, die Unternehmen ermutigen, sich in der Zone niederzulassen, werden eingeführt. Diese Richtlinien beziehen sich typischerweise auf Investition, Handelssteuern, Quoten, Zölle und Arbeitsrecht. Darüber hinaus werden Unternehmen oft Steuererleichterungen angeboten, die während der Zeit des Geschäftsaufbaus in der Zone niedrigere Besteuerung gewähren. [i]

Über Halo Collective Inc.

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung acht Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Das derzeitige Wachstum umfasst die Expansion in wichtige US-Märkte, UK und Afrika und die geplante Expansion in den kanadischen Einzelhandelsmarkt.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in "Blue Chip-Unternehmen" verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien und Oregon tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen unter den Marken Hush, Mojave und Exhale und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, und FlowerShop*, eine Cannabis-Lifestyle- und konzeptuelle Wellnessmarke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied bei FlowerShop* beteiligt ist.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt 9 Acres Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Acres großen Anbaugebiet in Jackson County, Blue Sky Farms, ein zwei Acres großes Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Acre großen Anbaugebiet in Lane County, 30 Meilen entfernt von Eugene. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau- und Verarbeitungsanlage für Cannabis, einschließlich bis zu fünf Acres zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung dieses Indoor-Anbaustandorts. Halo hat vor Kurzem zusammen mit Green Matter Holding die Bar X Farm in Lake County erworben, wo bis zu 80 Acres Anbaufläche entwickelt werden, was den größten Anbau in Kalifornien umfassen würde.

Auf internationaler Ebene baut die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Bophelo, derzeit medizinisches Cannabis in Lesotho an. Nach dem vollständigen Ausbau besitzt Bophelo nach Einschätzung von Halo einen der größten lizenzierten Anbaustandorte für Marihuana weltweit mit einer künftigen Kapazität von bis zu 495 Acres (ca. 200 ha). Zum Ausbau der weltweiten Präsenz von Halo hat das Unternehmen vor Kurzem eine Import- und Vertriebslizenz für CBPM in Großbritannien über den medizinischen Cannabis-Lieferanten Canmart erworben. Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsanlagen von Bophelo zusammen mit der Import- und Vertriebskompetenz von Canmart ein Wachstumstreiber für ein gut aufgestelltes Geschäft zur Bedienung des britischen Marktes sein werden.

Das Unternehmen hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter die Technologieplattformen CannPOS, Cannalift und seit kurzem auch CannaFeels. Zusätzlich besitzt Halo die hochgenauen sublinguale Dosierungstechnologie Accudab. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Vermögenswerte zusammen mit seinem geistigen Eigentum und seinen Patentanmeldungen in seine Tochtergesellschaft Halo Tek Inc. auszugliedern und eine Ausschüttung an die Aktionäre zu einem von Halo festzulegenden Stichtag durchzuführen.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Treten Sie mit Halo Collective in Verbindung: Email | Website | LinkedIn | Twitter | Instagram

Über Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd.

Bophelo hat seinen Sitz im Königreich Lesotho im Süden von Afrika und ist der Inhaber einer der wenigen in Lesotho erteilten Lizenzen für die Produktion von medizinischen Cannabisprodukten. Der Betriebsstandort von Bophelo, der 70 Kilometer von der Hauptstadt Maseru entfernt ist, ist ein idealer Standort mit zahlreichen Arbeitskräften, kostenlosem Wasser, einem flachen Land und einer niedrigen Kriminalitätsrate. Das günstige Klima in großer Höhe sowie die geringe Luftfeuchtigkeit bieten saubere und biologische Anbaubedingungen in der Bergregion. Mit dem Motto Sechaba se tlisa lerou (übersetzt: Gemeinschaft bringt Wohlstand) verdeutlicht Bophelo den Wert der Gemeinschaft und die Stärkung des Volkes der Basotho, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Frauen und Jugendlichen liegt. Bophelo ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Halo.

Nähere Informationen über Bophelo erhalten Sie unter www.bophelo-bioscience.com.

