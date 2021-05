DGAP-News: Ready Set Gold Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 20. Mai 2021) - Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY) (FSE: 0MZ) (OTC Pink: RDYFF) ("Ready Set Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Zusammenfassung seines gesamten 13 Bohrloch, Phase 1 Bohrprogramms bereitzustellen, welches im März 2021 auf dem in 100 %-igem Besitz von Ready Set Gold befindlichen Northshore Gold Projekt ("Northshore"), gelegen im westlichen Gebiet des Schreiber-Hemlo Greenstone Belt in Ontario, Kanada, fertiggestellt wurde.

"Alle dreizehn Bohrlöcher, die in unserem Phase-1-Bohrprogramm an der Nordküste gebohrt wurden, haben die Goldmineralisierung durchteuft. Die Breite dieser Durchteufungen sowie die darin enthaltenen Beweise für höhergradige Strukturen sind sehr ermutigende Zeichen für ein großes Goldsystem. Diese ersten Ergebnisse bestätigen nicht nur die historische Exploration, sondern identifizieren auch neue Gebiete mit höhergradiger Mineralisierung und bestätigen unser neues geologisches Modell, das das Entdeckungs- und Erweiterungspotenzial von Northshore eröffnet ", erklärte Brad Lazich, VP Exploration von Ready Set Gold.

Die Hauptziele des Phase-1-Bohrprogramms auf Northshore waren die Erprobung eines neuen geologischen Modells, ein besseres Verständnis der lithologischen und strukturellen Begrenzungen der Goldmineralisierung und die Bestätigung der Mineralisierungsgrade, die von früheren Eigentümern / Projektbetreibern gemeldet wurden. Diese Ziele wurden erreicht.

Die neue Hypothese / das neue Modell von im Allgemeinen NW-SE-parallelen und subparallelen breiten Goldzonen mit höhergradigen inneren Aderungen scheint bestätigt worden zu sein. Das Phase-1-Programm bohrte Bereiche mit wenigen oder keinen historischen Bohrungen nahezu senkrecht, um die modellierten Zonen zu durchkreuzen um die geologischen Einschränkungen des Vorkommens besser zu verstehen. Das Unternehmen war äußerst ermutigt davon, dass die Goldmineralisierung in allen dreizehn gebohrten Löchern durchteuft wurde. Diese Bestätigung ist deshalb bedeutend, weil das Unternehmen Erweiterungen für Bohrtests in Zukunft besser vorhersagen und projizieren kann. Das Ready Set Gold-Modell prognostiziert, dass die Zonen bis zu 1 km entlang des Streiches in beide Richtungen von den bereits identifizierten Gebieten der Goldmineralisierung aus verlaufen und unterhalb von 250 m Tiefe unerforscht bleiben.

Bohrloch ID Von Bis Länge (m) Au (g/t) Zone RSG-21-059 189,65 283,90 94,25 1,00 B einschließlich 228,75 283,90 55,15 1,30

und einschließlich 232,30 254,00 21,70 1,88

und einschließlich 228,75 233,60 4,85 4,90

und einschließlich 250,00 255,65 5,65 3,01

und einschließlich 281,00 283,90 2,90 8,36

und einschließlich 281,00 281,40 0,40 55,17













RSG-21-067 65,20 144,95 79,75 0,92 A einschließlich 65,20 112,00 46,80 1,19

und einschließlich 65,20 94,55 29,35 1,54

und einschließlich 65,20 76,50 11,30 1,99

und einschließlich 65,20 68,00 2,80 4,88

und einschließlich 92,00 94,55 2,55 4,10













RSG-21-068 24,00 104,00 80,00 1,08 A einschließlich 24,00 32,00 8,00 2,66

und einschließlich 61,50 104,00 42,50 1,21

und einschließlich 92,85 104,00 11,15 3,54

und einschließlich 92,85 97,85 5,00 7,25













RSG-21-069 115,50 202,00 86,50 0,89 A einschließlich 115,50 158,00 42,50 1,19

und einschließlich 115,50 126,00 10,50 3,02

und einschließlich 120,00 126,00 6,00 4,71

und einschließlich 189,00 202,00 13,00 1,39













RSG-21-070 54,00 57,00 3,00 1,19 A und 130,00 132,00 2,00 27,32













RSG-21-072 82,00 86,00 4,00 0,88 C und 96,00 96,60 0,60 7,31

und 109,70 110,00 0,30 15,81



Tabelle 1: Phase 1 Bohrergebnisse Überblick





Abbildung 1 - Probe E00121136 von RSG-21-070 (Zone A). Feinkörnige Spezifikationen von sichtbarem Gold in Quarzadern - 0,34 m mit 150 g / t Au.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/84625_b7aaafc6f42ccb3e_002full.jpg





Abbildung 2 - Spröd-duktiles Scherungen in Zone A mit Quarzcarbonat (Chlorit) -Aderung. Kernabschnitt aus RSG-21-068 mit einem Gehalt von 5,00 m mit 7,25 g / t Au (92,85 - 97,85 m).

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/84625_b7aaafc6f42ccb3e_003full.jpg

Geologisches Modell

Aufgrund des neuen geologischen Modells von Ready Set Gold für Northshore wurde die Afric Zone nun in die Zonen A, B und C unterteilt. Diese Interpretation passt besser zu den modellierten lithologischen und strukturellen Kontrollen der Goldmineralisierung bei Afric und wird das Unternehmen dabei unterstützen, die Ressource zu vergrößern. Daher werden wir von nun an die goldhaltigen Zonen auf Northshore als Zonen A, B, C, Gino und Main Vein bezeichnen. Aufgrund der fortgesetzten geologischen Modellierung ist das Unternehmen der Ansicht, dass die historische Ressourcenschätzung nicht effektiv geologisch oder strukturell eingeschränkt war, was Ready Set Gold die Möglichkeit bietet, die oberflächennahe Goldmineralisierung für den Abbau korrekt einzugrenzen und die höhergradige Goldmineralisierung in der Tiefe mit fortgesetzten Bohrungen zu erweitern.

"A"-Zone - beherbergt ein breites, potenzielles Ziel für Tagebau mit einer durchdringenden Goldmineralisierung über bedeutende Breiten mit mehreren höhergradigen Linsen. Die Zone ist durch spröde-duktile Scherungen gekennzeichnet, die durchdringende Quarz-Carbonat-Veraderungen mit Sulfidmineralisierung in Stockwerk beinhalten, die sich in Lithologien des Grundgesteins sowie in Streichverlängerungen und verlängerten Quartzadern verbreitet haben. Die A-Zone wurde nur innerhalb einer Tiefe von etwa 200 bis 250 m erforscht und ist vermutlich entlang der Streichlänge um mehr als 1 km in beide Richtungen offen.

"B"-Zone - eine neu modellierte Zone, die ähnliche Breiten und Werte wie Zone A mit Potenzial für hochwertige Linsen aufweist. Sie liegt 150 m nördlich der A-Zone und wird als parallele Struktur mit einem generellen Ost-West-Streich interpretiert. Die Zone ist gekennzeichnet durch Bereiche intensiver Veränderung und spröde-duktiler Scherung, welche durch durchdringende Quarz-Carbonat-Veraderungen mit Sulfidmineralisierung definiert und in Lithologien des Grundgesteins sowie in Streichverlängerungen und verlängerten Quartzadern verbreitet sind. Die Zone ist noch wenig erforscht, und es wird angenommen, dass sie entlang der Streichlänge in beide Richtungen länger als 1 km offenbleibt.

Zusätzliche zu erforschende Zonen: Mindestens drei Zonen nördlich der A- und B-Zonen sind noch nicht erforscht. Die C-, Gino- und Main-Zonen sind als sub-parallele Zonen zu A und B gestaltet und haben das Potenzial, die Größe des Northshore-Projekts zu erweitern.





Abbildung 3 - Altes Modell vs. neues Modell - Die neue Interpretation zeigt eine stärkere Scherstrukturkontrolle der Goldmineralisierung, was ein signifikantes Streich- und Neigungspotential für Erweiterung und Entdeckung eröffnet.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/84625_b7aaafc6f42ccb3e_004full.jpg





Abbildung 4 - Übersicht über das ursprüngliche geologische Modell von Ready Set Gold bei Northshore (Draufsicht). Die historische Afric Zone wurde nun so interpretiert, dass sie in drei Zonen (A, B und C) unterteilt ist, deren Gesamtgeometrie durch allgemein NW-SE-markante Pakete porphyritischer felsischer Intrusive und felsischen Vulkangesteins begrenzt wird. Innerhalb jeder Zone befinden sich eine Reihe von in Scherungen beheimateten (im Allgemeinen E-W-Trending-Scherzonen) und spröden Scher-Erweiterungen und erweiterte Quarzadern. Die breiten, niedrigergradigen Umhüllungen werden so interpretiert, dass sie von den porphyritischen felsischen Intrusiven begrenzt werden, und die höhergradigen werden durch Scherung und Quarzadern im Inneren kontrolliert.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/84625_readysetgoldgr_fig3.jpg

Ungenügend erforscht / Erweiterungspotenzial

Das Northshore-Projekt bleibt ungenügend erforscht, da bisher nur etwa 5% der Fläche systematisch ausgewertet wurden. Darüber hinaus bleibt das Tiefenpotential der goldmineralisierten Zonen mit den tiefsten Bohrabschnitten bei 250 m vertikaler Tiefe ungetestet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Northshore-Projekt ein hervorragendes Tiefenpotential aufweist, einschließlich potenzieller höhergradiger Goldzonen.





Abbildung 5: Planungskarte des Northshore-Gebiets mit unerforschten (im Allgemeinen NW-SE) Goldzonen und regionalem, unerforschtem Potenzial gen Westen. Das Projektgebiet ist entlang des Streiches und in die Tiefe unter 250 m unerforscht.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7393/84625_b7aaafc6f42ccb3e_020full.jpg

Zukünftige Pläne

Christian Scovenna, CEO & Vorstandsmitglied, kommentiert: "Kurzfristig sehen die Pläne des Unternehmens ein Oberflächenexplorationsprogramm bei Northshore vor, um sowohl die Kontrollen der höhergradigen Goldmineralisierung als auch das Explorationspotenzial außerhalb der bekannten Goldmineralisierung weiterhin besser zu verstehen. Dieses Programm kann lithologische und strukturelle Kartierungen (Oberfläche und Bohrloch), Probenahme, Schürfgrabungen und eine geophysikalische IP-Untersuchung umfassen. Das Programm wird bei der Planung eines Phase-2-Bohrprogramms helfen, das unmittelbar nach Abschluss dieser bestätigenden Explorationsarbeiten beginnen soll. Das Phase-2-Bohrprogramm wird sich auf die Erweiterung der bekannten Zonen der Goldmineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe hin konzentrieren sowie darauf, neue Gebiete in der Umgebung zu entdecken. Die kurzfristigen Explorationsarbeiten werden weiterhin auch dazu beitragen, die historische Ressourcenschätzung von Northshore besser zu verstehen."

Qualifizierte Person und NI 43-101 Offenlegung

Brad Lazich, P.Geo (ON), VP Exploration von Ready Set Gold Corp, und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, hat die wissenschaftliche und technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Ready Set Gold Corporation

Ready Set Gold Corp. ist ein Edelmetalexplorationsunternehmen mit Notierung an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel RDY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0MZ. Das Unternehmen wurde konsolidiert und ist nun zu 100% an der Northshore Gold Property beteiligt, welches sich im Schreiber-Hemlo Greenstone Gürtel nahe Thunder Bay mit Potenzial für Gold- und Silbermineralisierung befindet. Das Unternehmen wurde konsolidiert und ist nun zu 100% an der Northshore Gold Property beteiligt, welches sich im Schreiber-Hemlo Greenstone Gürtel nahe Thunder Bay mit Potenzial für Gold- und Silbermineralisierung befindet. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Option auf einen 100%-igen ungeteilten Anteil an einem kontinuierlichen Block von Mineralschürfrechten mit einer Gesamtgröße von 1.634 Hektar, der das Emmons Peak Projekt umfasst, welches sich 50 km südlich von Dryden, Ontario nahe der vorangeschrittenen Treasury Metals Goliath- und Goldlund Goldprojekte befindet.

Im Namen den Vorstands,

READY SET GOLD Corporation

"Christian Scovenna"

Chief Executive Officer & Vorstandsmitglied

Email: info@readysetgoldcorp.com

CEO Durchwahl: +1 (416) 453-4708

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Sean Kingsley - VP Corporate Communications

Email: skingsley@readysetgoldcorp.com

Telefon: +1 (604) 440-8474

www.readysetgoldcorp.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemel-dung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze gelten, einschließlich Aussagen bezüglich des Explorationspotentials und der Zeit bis zu den übrigen Testergebnissen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ready Set Gold oder Entwicklungen in diesem Sektor wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "erhofft", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projektiert", "potenziell" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder auch dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten grundlegenden Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich der Aussage, dass das Unternehmen das Bohrprogramm abschließen wird und auch innerhalb des vom Management erwarteten Zeitplans, sowie das Ready Set Gold mit diesen Informationen mehr Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme planen kann. Obwohl Ready Set Gold der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage der zum Datum dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge sowie andere zukünftige Ereignisse dahingehend beeinflussen können, dass sie sich wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Covid-19-Pandemie; unerwünschte Ereignisse in der Industrie; zukünftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen im Bergbausektor; die Fähigkeit des Unternehmens, aus internen und externen Quellen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen, und / oder die Unfähigkeit, zu günstigen Bedingungen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen; Bergbauindustrie und Märkte in Kanada und allgemein; die Fähigkeit von Ready Set Gold, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerber; das Unternehmen wird das verbleibende Phase-1-Bohrprogramm nicht wie im vom Management erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt abschließen sowie andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzaussichten, auf die hiermit ausdrücklicher Bezug genommen wird, zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

