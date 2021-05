Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung ansetzen. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX -1,77% für den deutschen Leitindex einen Anstieg um 0,3 Prozent auf 15.203 Punkte. Am Vortag war der Leitindex aufgrund anhaltender Inflations- und Währungssorgen kurz unter die 15.000 Punkte abgesackt und hatte letztlich ...

