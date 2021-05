Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Gewinnen starten. Nach dem Kursrückgang am Vortag rechnen die Händler mit einer Erholung. Sie verweisen dabei auf die positive Stimmung an der Wall Street im späten Handel, wo die Kurse zunächst ebenfalls stark nachgegeben hatten. Die Vorgaben aus Asien sind ...

