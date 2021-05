DJ RWE und National Grid bilden Konsortium für US-Offshore-Windauktion

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE Renewables und die britische National Grid Ventures bündeln ihre Kräfte und wollen gemeinsam Offshore-Windprojekte im Nordosten der Vereinigten Staaten entwickeln. Dazu zähle auch die Absicht, bei der Offshore-Wind-Auktion für Standorte in der New Yorker Bucht gemeinsam mitzubieten, teilte RWE am Donnerstagmorgen mit. Der US-Bundesstaat New York will im Rahmen seines Klimaziels bis 2035 Offshore-Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtkapazität von 9.000 Megawatt ans Netz bringen.

RWE Renewables und National Grid hätten ein Partnerschaftsabkommen unterschrieben. National Grid Ventures ist der er nicht-regulierte Unternehmensteil von National Grid.

