In ihrem aktuellen Update erhöht die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur ISS ESG das ESG-Rating der UBM Development AG auf das Level "C+", das den "Prime Status" bedeutet. Damit ist UBM Development innerhalb der Branche (Immobilien und Bau) das nachhaltigste Unternehmen in Deutschland und Österreich. Nur die alstra office REIT-AG hat ebenfalls ein C+ Rating vorzuweisen. "ESG ist integraler Bestandteil unserer Strategie green. smart. and more.", definiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, "beide zahlen jeweils auf das andere ein." Vor kurzem wurde UBM Development auch in den UN Global Compact, die weltweit größte Initiative für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit mit über ...

