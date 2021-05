Hamburg (ots) - Kein klassisches Corporate Publishing, aber auch kein rein journalistisches Produkt. In Kooperation mit dem Magazin GEO gibt die Otto Group das Nachhaltigkeitsmagazin "NOW" heraus. Auf 108 Seiten beleuchtet das in einer Auflage von 100.000 Exemplaren in deutscher und englischer Sprache erscheinende Magazin die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Otto Group und ihrer Stiftungen. Die Publikation richtet sich an Entscheider*innen und Multiplikatoren aus Medien, Politik und Gesellschaft sowie die Mitarbeitenden der Otto Group weltweit.Fairness und Verantwortung gewinnen im Hinblick auf unternehmerisches Handeln zunehmend an Bedeutung und rücken immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit.Grund genug für die Otto Group, das seit mehr als 30 Jahren zur Unternehmensstrategie gehörende Nachhaltigkeitsengagement kompakt, spannend und mit dem unbestechlichen Auge eines neutralen Betrachters darzustellen. So ist die ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen der Otto Group und dem Magazin GEO aus dem Hamburger Verlag Gruner + Jahr entstanden.Im Nachhaltigkeitsmagazin "NOW" beschreiben erfahrene Journalist*innen aus dem Umfeld von GEO in 16 Beiträgen, Reportagen und Interviews die Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Übernahme von Verantwortung im gesellschaftspolitischen Kontext stellen müssen. Gemeinsam haben die Projektpartner dazu nachhaltige Lösungsansätze und Projekte zur Vorstellung aus der Welt der Otto Group und der Stiftungen ausgewählt - bei der Umsetzung hatten die Journalist*innen freie Hand. Zudem werden auch grundsätzliche Fragen der nachhaltigen Entwicklung behandelt, etwa in einem Gespräch zwischen dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar und dem Otto Group Aufsichtsratschef Prof. Dr. Michael Otto, über Klimawandel, Konsum, Digitalisierung und das Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie. Oder in einem Interview mit dem streitbaren Verfechter der Kreislaufwirtschaft, Michael Braungart."Die Kooperation ist deshalb so einzigartig, weil die Kolleg*innen von GEO unter der Ägide des Chefredakteurs Jens Schröder freie Hand bei der Themensetzung hatten. Das ermöglicht Geschichten aus der Perspektive neugieriger Journalist*innen, die beim Publikum auf höheres Interesse stoßen", erläutert Thomas Voigt, Group Vice President Corporate Communications.Ausführlich und differenziert erörtert werden etwa Fragen nach der Machbarkeit einer menschenwürdigen Textil-Produktion in Bangladesch sowie der gesellschaftspolitischen Wirkkraft nachhaltiger Initiativen wie beispielsweise "Cotton made in Africa" oder das F.R.A.N.Z.-Projekt der von Prof. Dr. Michael Otto gegründeten Stiftungen. Geschichten über nachhaltige Holzwirtschaft, die Verpackung der Zukunft, eine klimaschonendere Warenzustellung, bewussteres Shoppen sowie die Vorstellung von Tobias Wollermann als neuen Nachhaltigkeitschef der Otto Group, runden den Inhalt ab.Lässt sich das mit unabhängigem Journalismus, wie ihn GEO seit Jahrzehnten lebt, überhaupt vereinbaren? "Ja", meint GEO-Chefredakteur Jens Schröder, "als Journalist*innen ist es unsere Aufgabe, alle Facetten einer Geschichte ausgewogen darzustellen. Ob das bei einer Kooperation mit einem kommerziellen Partner gelingen kann - diese Frage hat uns gereizt, und wir können sie jetzt mit einem ,Ja' beantworten. Denn uns eint ein gemeinsames Ziel: die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und unseres Planeten. Journalismus kann auch auf diese Weise einen Teil dazu beitragen: Indem er ernsthaft engagierten Akteuren aus anderen Bereichen sein Handwerkszeug und seinen professionellen Blick zur Verfügung stellt."Das Nachhaltigkeitsmagazin "NOW" kann unter www.ottogroup.com/NOW2021 (https://www.ottogroup.com/de/NOW2021.php) als Printexemplar bestellt, als ePaper gelesen oder als PDF heruntergeladen werden.Pressekontakt:Otto GroupNicole Sieverding Isabella Grindel+49 40 6461 3179 +49 40 6461 5283nicole.sieverding@ottogroup.com isabella.grindel@ottogroup.comGEOIsabelle Haesler+49 40 3703 3706haesler.isabelle@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7861/4919684