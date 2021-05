Es ist in den vergangenen Monaten zu einem meiner Lieblingsprodukte geworden und ich habe das auch im Börse Social Magazine #50 , vgl. http://www.boerse-social.com/magazine, geschrieben. Umso mehr freut mich diese Info hier. "Fauna Audio-Brille holt GOLD beim German Innovation Award 2021 Das österreichische Unternehmen Fauna Audio gewinnt die höchste Auszeichnung beim German Innovation Award 2021. Die innovative Fauna Audio-Brille konnte die Jury voll und ganz überzeugen und sicherte sich so Gold in der Kategorie "Excellence in Business to Consumer" - Entertainment Electronics. Wien / Graz, 18. Mai 2021. Der German Innovation Award wird jährlich vom Rat der Formgebung verliehen und versteht sich selbst als "Preis, der Innovation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...