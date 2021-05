DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney deutlich erholt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich haben die Börsen in Ostasien am Donnerstag tendiert, nachdem in den USA die Sorgen vor einer strafferen US-Geldpolitik neue Nahrung erhalten hatten. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hervorging, sind die Notenbanker der Ansicht, dass eine weitere Erholung die Tür für eine Tapering-Debatte öffnete. Darauf legten die Anleiherenditen wieder zu bis in die Nähe des Jahreshochs und zogen auch den Dollar mit nach oben, wohingegen die US-Indizes zunächst eher gelassen reagierten.

Während sich der Aktienmarkt in Sydney um 1,3 Prozent zu einem großen Teil von den heftigen Vortagsverluste erholen konnte, ging es an den Plätzen in Ostasien überwiegend nach unten - allerdings meist moderat. In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,2 Prozent im Plus mit 28.098 Punkten. Hier dürfte der festere Dollar leicht stützend gewirkt haben, daneben fielen die Exporte im April höher aus, als Volkswirte erwartet hatten. In Hongkong, wo wie in Seoul am Vortag nicht gehandelt worden war, und in Schanghai ging es leicht nach unten.

Warnsignale aus Peking

Laut Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economics hat Peking die Kreditkonditionen leicht verschärft, ohne etwas an den Leitzinsen zu verändern, um finanziellen Risiken vorzubeugen. Außerdem signalisierte Peking laut Marktbeobachtern, gegen zu starke Preisanstiege im Stahl- und Rohstoffsektor vorgehen zu wollen. In China gerieten darauf die Eisenerzpreise stark unter Druck.

In der gesamten Region gehörten Aktien aus dem Stahl- und Rohstoffsektor zu den Verlierern. In Seoul gaben Posco und Hyundai Steel jeweils um über 5 Prozent nach, in Tokio Sumitomo Metal Mining und Nippon Steel um knapp 5 Prozent. In Sydney büßten BHP 1,0 und Rio Tinto 0,5 Prozent ein, die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue schloss knapp im Minus.

Tokio Marine sackten derweil um 5,2 Prozent ab, nachdem der japanische Versicherer einen 38-prozentigen Rückgang des Nettogewinns mitgeteilt hatte.

In Sydney reagierten Nufarm mit einem Plus von 3,3 Prozent darauf, dass das Agrarchemieunternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Qantas (+3,5%) zeigten sich unbelastet davon, dass die Fluglinie die Wiederaufnahme internationaler Flüge verschoben hat und zudem vor einem großen Verlust warnte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.019,60 +1,27% +6,57% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.098,25 +0,19% +2,19% 08:00 Kospi (Seoul) 3.162,28 -0,34% +10,05% 08:00 Schanghai-Comp. 3.506,94 -0,11% +0,98% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.423,85 -0,59% +5,00% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.042,36 -0,56% +8,89% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.116,89 +0,41% +9,16% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.582,83 +0,15% -2,87% 11:00 BSE (Mumbai) 49.893,53 -0,02% +4,23% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:36 % YTD EUR/USD 1,2196 +0,2% 1,2177 1,2215 -0,2% EUR/JPY 132,98 +0,0% 132,95 133,24 +5,5% EUR/GBP 0,8630 +0,0% 0,8626 0,8617 -3,4% GBP/USD 1,4133 +0,1% 1,4116 1,4179 +3,4% USD/JPY 109,04 -0,1% 109,20 109,06 +5,6% USD/KRW 1132,14 +0,1% 1131,46 1129,95 +4,3% USD/CNY 6,4389 +0,1% 6,4350 6,4373 -1,4% USD/CNH 6,4386 -0,0% 6,4399 6,4362 -1,0% USD/HKD 7,7639 -0,0% 7,7647 7,7645 +0,2% AUD/USD 0,7755 +0,4% 0,7723 0,7753 +0,7% NZD/USD 0,7192 +0,3% 0,7243 0,7204 +0,1% Bitcoin BTC/USD 40.241,26 +3,4% 38.905,76 40.211,75 +38,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,63 63,36 +0,4% 0,27 +30,9% Brent/ICE 66,82 66,66 +0,2% 0,16 +30,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,63 1.869,50 +0,1% +2,13 -1,4% Silber (Spot) 27,78 27,78 +0,0% +0,00 +5,3% Platin (Spot) 1.208,05 1.194,50 +1,1% +13,55 +12,9% Kupfer-Future 4,62 4,58 +0,8% +0,04 +31,0% ===

