Cognite wird zum Einhorn-Startup: Finanzierungsrunde steigert die Bewertung von Cognite auf 1,6 Milliarden USD und stellt somit eine der größten privaten Investitionsrunden für ein SaaS-Unternehmen in Europa dar

Heute verkündete Cognite, ein weltweit führender Anbieter industrieller Software-Innovationen, den Abschluss einer Investitionsrunde in Höhe von 150 Mio. USD mit der führenden globalen Growth-Equity-Firma TCV, die das Unternehmen mit 1,6 Mrd. USD bewertet. Diese Investition kennzeichnet eine der größten Finanzierungsrunden für ein SaaS-Unternehmen in Europa und untermauert die industrielle Digitalisierung als weltweiten Megatrend. Für Cognite bedeutet die neue Bewertungsrunde den Einhorn-Status.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005419/de/

Dr. John Markus Lervik, CEO and co-founder of Cognite (Photo: Business Wire)

"Seit der Gründung im Jahr 2017 hat Cognite eine bemerkenswerte Wachstumsreise hinter sich und zieht Top-Talente aus aller Welt an, die fieberhaft an der Entwicklung, dem Einsatz und der Verifizierung der Auswirkungen seiner industriellen Softwaretechnologie arbeiten. Nachdem sich das globale Wachstum über alle Branchen hinweg fortführt, haben Unternehmen ein großes Interesse an einer Partnerschaft mit Cognite. Wir freuen uns sehr, mit TCV eine erstklassige Kapitalbeteiligungsgesellschaft an Bord zu haben, insbesondere in Anbetracht ihrer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung von Unternehmenssoftwarefirmen weltweit", sagte Øyvind Eriksen, President und CEO von Aker. "Die Investition belegt den bisherigen Wachstumskurs von Cognite und das zukünftige Potenzial des Unternehmens. Sie unterstreicht überdies die erhebliche Wertschöpfung, die im industriellen Software-Portfolio von Aker stattfindet."

TCV besitzt ein breites Netzwerk sowie Expertise in der erfolgreichen Skalierung von Technologieunternehmen, unter anderem Netflix, OSIsoft, Splunk, Airbnb und Spotify. Mit dieser neuen Partnerschaft kann Cognite die Expertise von TCV bei der internationalen Expansion von Industriesoftware-Unternehmen für sich nutzen und ergänzt eine frühere Finanzierung durch das globale Risikokapitalunternehmen Accel, da es für beide wichtig ist, kategoriedefinierende Unternehmen zu unterstützen. Die Partnerschaft gemeinsam mit Aker, dem Mehrheitsgesellschafter von Cognite, wird die umfangreiche datengetriebene Transformation von traditionellen Branchen beschleunigen und dabei helfen, diese durch Digitalisierung und Daten zukunftsfähiger und profitabler zu machen. Als Teil der Transaktion tritt Jake Reynolds, General Partner bei TCV mit 20-jähriger Erfahrung im Bereich Venture Capital und Technologie-Investitionen, dem Vorstand von Cognite bei.

"Cognite gestaltet die Zukunft, indem es das moderne industrielle Datenmanagement neu definiert", sagte Jake Reynolds. "Durch seine bewährten industriellen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) entwickelt Cognite sich zu einem der führenden Unternehmen, da sich die Welt der Digitalisierung zuwendet, um sich wirklich zu wandeln, und wir freuen uns darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Branche zu revolutionieren, während es wächst und skaliert."

Cognites Flaggschiff-Produkt Industrial Data Ops: Cognite Data Fusion (CDF) digitalisiert gegenwärtig anlagenintensive Industrien weltweit, indem industrielle Daten für Mensch und Maschine zugänglicher und aussagekräftiger gemacht werden, so dass Kunden durch KI-basierte Anwendungen und Lösungen Mehrwert schaffen können. Zudem ist CDF ein wichtiges Tool, das von Unternehmen verwendet wird, um durch Datenbefreiung und Kontextualisierung aktiv an der Energiewende teilzunehmen, um Transparenz, Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit zu erreichen. CDF wird von Cognite-Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter: bp, Saudi Aramco, Alfa Laval, Statnett und Mitsubishi.

"Cognite befindet sich auf einem guten Weg, dabei zu helfen, die Industrie zu transformieren, und seit unserer Gründung vor vier Jahren haben wir es geschafft, globale Top-Talente zu gewinnen und Partnerschaften mit Top-Industrieunternehmen zu schließen, um das moderne industrielle Datenmanagement auf der ganzen Welt zu beschleunigen", sagt Dr. John Markus Lervik, CEO und Co-Founder von Cognite. "Die Partnerschaft mit TCV erlaubt es uns, unsere Softwarelösungen auszubauen, um anlagenintensive Unternehmen zu befähigen, ihre Nachhaltigkeit und Rentabilität der Betriebsabläufe zu verbessern, und ergänzt perfekt das umfangreiche industrielle Wissen, das unser Mehrheitsaktionär Aker einbringt."

Cognite setzt seine rapide Expansion fort und konnte seine Bewertung seit November verdreifachen, was teilweise auf eine globale Zusammenarbeit mit Microsoft und die Aufnahme in die Top 200 der globalen unabhängigen Softwareanbieter (Independent Software Vendor, ISV), eine Partnerschaft mit Accel und die Nachfrage nach Digitalisierung in allen Branchen nach COVID zurückzuführen ist. Cognite wurde 2017 gegründet und gehört zu den am schnellsten wachsenden Industriesoftware-Unternehmen der Welt mit über 500 Mitarbeitern in Niederlassungen in Europa, den USA, Asien und dem Nahen Osten.

Über TCV

TCV wurde 1995 mit einer klaren Vision gegründet: Chancen auf dem Technologiemarkt durch einen spezialisierten und beständigen Fokus auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen zu nutzen. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung eine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von börsennotierten und privaten Unternehmen aufgebaut, die sich zu dominanten Branchenakteuren in den Bereichen Internet, Software, FinTech und Unternehmens-IT entwickelten. Bis heute hat TCV über 14 Milliarden USD investiert und hat CEOs bei mehr als 125 Börsengängen und strategischen Übernahmen begleitet. TCV hat in innovative Technologieunternehmen wie OSIsoft, Airbnb, Brex, ByteDance, Facebook, Hotmart, Netflix, Peloton, Spotify, Zillow, Clio, Redis Labs, Klarna, Mollie, Nubank, Payoneer, Revolut, Toast, Wealthsimple und WorldRemit investiert. TCV führte erfolgreich über 350 Investitionen unterschiedlicher Struktur durch, unter anderem in Mid-Stage-, Late-Stage- und börsennotierte Unternehmen, und besitzt Büros in Menlo Park, New York und London. Weitere Informationen über TCV einschließlich einer vollständigen Liste seiner Investitionen finden Sie auf https://www.tcv.com/.

Über Cognite

Cognite ist ein globales Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) für industrielle Software, das die umfassende digitale datengesteuerte Transformation von Schwerindustrien auf der ganzen Welt unterstützt. Unser Kernprodukt, Cognite Data Fusion (CDF), ist eine Plattform für den Betrieb und die Kontextualisierung von Industriedaten, die Rohdaten in einen realen industriellen Kontext stellt und eine schnelle Erstellung von Anwendungen und Lösungen in großem Maßstab ermöglicht. CDF unterstützt Unternehmen mit kontextualisierten OT/IT/ET-Daten bei der Entwicklung von Lösungen, die Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz und Umsatz steigern. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter @CogniteData oder bei LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005419/de/

Contacts:

Michelle Holford Global PR Lead, Cognite

+1 (512) 744-3420 (US) or +47 482 90 454 (Norway)

michelle.holford@cognite.com

Katja Gagen Head of Marketing bei TCV

+1 (415) 690-6689

kgagen@tcv.com