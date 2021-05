Der amerikanische Energiekonzern Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, NYSE: XEL) wird seinen Aktionären am 20. Juli 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 45,75 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 15. Juni 2021. Im Februar 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Anhebung der Dividende um 6,4 Prozent. Das Unternehmen schüttet somit, auf das Gesamtjahr hochgerechnet, 1,83 US-Dollar an seine Anteilsinhaber ...

