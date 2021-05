Linz (www.anleihencheck.de) - Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal um 5,1 Prozent geschrumpft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein massiv schleppender Impffortschritt und damit einhergehende Unsicherheiten über die Kapazitätsauslastungen im Gesundheitssystem (Stichwort: demografisch alternde Gesellschaft), könnten Japan abermals in eine Rezession führen. Abgesehen von möglichen Feinjustierungen habe die BoJ (Bank of Japan) ihre expansiven geldpolitischen Instrumente längst ausgeschöpft. Jegliche Inflationsanstiege dürften weniger auf erfolgreiche Reinflationierungsmaßnahmen der Notenbanker, vielmehr auf Basiseffekte zurückzuführen sein. ...

