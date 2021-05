Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend, wobei Abwärtskorrekturen bisher immer im Bereich oder leicht unter dem 10er-EMA ausgelaufen sind. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich des 10er-EMA an. Der 10er-EMA verläuft aktuell im Bereich von 1,214 Dollar, eine Long-Position würde sich daher im Bereich von 1,213 bis 1,214 Dollar anbieten. Das Kursziel wäre dann am Widerstand bei 1,224 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...