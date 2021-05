Die Europäische Union (EU) wird den Streit über Stahl- und Aluminiumzölle mit US-Beamten besprechen, wenn sie sich am Donnerstag in Brüssel treffen, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag. Wichtige Zitate "Wir haben die Chance, mit der neuen US-Regierung eine neue Basis für die globale Handelspolitik zu schaffen." "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...