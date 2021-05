Mainz (ots) - Zweimal Deutscher Meister mit dem FC Bayern, dann ließ er vor einem Jahr seine aktive Fußballer-Laufbahn in China ausklingen - seitdem ist Sandro Wagner als Nachwuchstrainer und Fernsehkommentator im Einsatz. Bei der UEFA EURO 2020 verstärkt er das ZDF-EM-Team und wird als Co-Kommentator und Experte bei ausgesuchten Spielen zum Einsatz kommen. So ist Sandro Wagner am Dienstag, 15. Juni 2021, 21.00 Uhr, an der Seite von ZDF-Live-Reporter Béla Réthy bei der Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Frankreich und Deutschland im ZDF zu hören und zu sehen. Am Tag zuvor gibt er im ZDF bereits seine Einschätzung für das anstehende Spiel aus dem EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir werden in unseren Live-Übertragungen von der UEFA EURO 2020 verstärkt mit Co-Kommentatoren agieren. Sandro Wagner besticht mit seiner brillanten Analyse des Spielgeschehens."Sandro Wagner: "Bei dieser EM im ZDF als Experte dabei zu sein, ist eine großartige Sache für mich. Ich freue mich total, gleich zum Auftakt das Topspiel Frankreich gegen Deutschland begleiten zu dürfen."Sandro Wagner, Jahrgang 1987, hatte seine Fußballerkarriere in der Jugend des FC Bayern gestartet und war anschließend beim MSV Duisburg, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98 und TSG 1899 Hoffenheim als Stürmer aktiv. 2018 kehrte er zum FC Bayern zurück und wurde in dem Jahr sowie 2019 Deutscher Meister und einmal Double-Gewinner. Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewann er den FIFA-Konföderationen-Pokal 2017, mit der U-21-Nationalmannschaft wurde er 2009 Europameister.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-5715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-uefa-euro-2020-im-zdf/UEFA EURO 2020 in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/fussball-emZDFsport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.con/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4920011