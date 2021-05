Die Aktien der Solarbranche haben in diesem Börsenjahr ganz schwach performt. Die Bewertungen erscheinen aber mittlerweile wieder attraktiv, besonders in Relation zu den längerfristigen Wachstumsperspektiven. So zeichnet sich seit ein paar Tagen auch im Solar Top 10 Index eine Bodenbildung ab. Risikofreudige Anleger schlagen bei einem Faktor-Zertifikat zu. Mehr dazu im Video.

