Der Internetunternehmer Jan Beckers hat sich als Portfoliomanager einen guten Namen gemacht. Sein BIT Global Fintech Leaders macht jetzt den dynamischen Finanzsektor investierbar - denn die Digitalisierung von Finanzgeschäften boomt.Keine Frage: Das klassische Bank- und Zahlungswesen befindet sich in einem rasanten Wandel. Zu den Hauptakteuren und Ideenschmieden zählen junge Fintechs, also häufig Start-ups aus dem Finanzsektor. Internetunternehmen plus Finanztechnologie? Diese Mischung passt genau in das Business, in dem Jan Beckers eng vernetzt ist. Mit der Start-up-Fabrik Finleap verhalf Beckers bereits zahlreichen Geschäftsideen aus dem Finanztechnologiesektor zur Marktreife.

