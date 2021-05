Darum geht's im Video: Ein Glück, dass diese Woche wieder ein Krypto Update mit Markus Miller & Richy ansteht - bei so vielen aktuellen News rund um Bitcoin & Co! Darum verlieren die beiden auch keine Zeit und sprechen über die Kursverluste beim Bitcoin nach Tweets von Tesla-Chef Musk, neue Meldungen über ein Bitcoin-Verbot in China und werfen einen Blick auf die Energiebilanz des Bitcoin. Zudem wagen die zwei im neuen Video einen Ausflug in die USA, wo es rund um den Facebook-Coin Diem und den Fall "DarkSide" Neues zu berichten gibt. Und last but not least: Der Ratgeber-Teil zu gesperrten Krypto-Konten, blockierten Kryptowährungen und dem Thema Steuern. Los geht's! 00:00 - Bitcoin: Von FOMO zu Panik? 11:32 - Krypto-Verbot in China? 14:37 - Und der Ethereum-Hype…? 20:34 - Elon Musk über Bitcoin, Dogecoin & Co 26:16 - Energieverbrauch von Bitcoin & Co 37:43 - Diem/Facebook mit Rückkehr in die USA 44:10 - Konten gesperrt & Kryptowährungen blockiert: Was tun? 52:07 - Der Fall "DarkSide" & Sophos-Analyse zu Krypto-Fakes 58:38 - Kryptowährungen und Steuern - Melde Dich kostenlos zum Online-Event mit Markus Miller & dem BISON-Chef an: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/eventkalender/LetsTalk?utm_source=youtube.com&utm_medium=social&utm_campaign=events&utm_term=link&utm_content=lets-talk - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/