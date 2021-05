DJ PTA-News: BRN Börsen-Radio-Network AG: Flughafen Wien CFO Prof. Ofner: "Buchen Sie jetzt - jetzt ist es noch billig! - Erwarten schwarze Null für 2021!" - Interview mit Flughafen Wien CFO Prof. Günther Ofner: "Erwarten schwarze Null für 2021!"

Haben Sie Ihren Urlaub 2021 schon gebucht? Viele stellen sich die Frage: Ich bin bis zum Urlaub geimpft, wohin fliegen wir in den Urlaub 2021? CFO Prof. Günther Ofner: "Buchen Sie jetzt, so billig wie jetzt gibt es den Urlaub nicht mehr. Jetzt sind die Preise noch bis zu 15 % günstiger. Ab Juli startet die Urlaubssaison. Im Sommer hoffen wir wieder über 50 % Auslastung am Flughafen Wien zu kommen, und somit halten wir auch die Prognose für das Gesamtjahr aufrecht. Wenn alles gut geht, hoffen wir heuer schon auf eine schwarze Null, besonders wenn die Zahl der Geimpften in diesem Tempo zunimmt. Der grüne Pass ist auf dem Weg. Am Flughafen bekommen Sie innerhalb von vier Stunden das Ergebnis des PCR-Tests." Im 1. Quartal 2021 hatte die Flughafen-Wien-Gruppe 88,7 % weniger Passagiere und damit einen Umsatzrückgang von über 64 %, das EBITDA sank um 96 % und war mit 2,4 Mio. Euro positiv, das Nettoergebnis lag bei minus 25 Mio. Euro.

