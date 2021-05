Mainz (ots) - Moderator und Wanderexperte Stefan Nink nimmt Gewinner*innen auf exklusive Touren mitDie Wanderveranstaltung "SWR4 Wandernink" geht in die nächste Runde. Wieder hat sich SWR4 Moderator und Wanderexperte Stefan Nink auf die Suche nach den schönsten Wanderrouten in Rheinland-Pfalz gemacht. Gefunden hat er sechs abwechslungsreiche Touren in den Regionen Mittelrhein, Pfalz, Westerwald, Hunsrück, Mosel und Eifel. Coronabedingt lassen sich leider (noch) keine großen Veranstaltungen durchführen; dafür kommen drei mal zwei SWR4-Hörer*innen in den Genuss einer exklusiven Wanderung mit Stefan Nink und erhalten damit die Gelegenheit, den Moderator außerhalb des Studios und ohne Mikrofon persönlich kennenzulernen.Stefan Nink und seine Gäste sind unterwegs: am 25. Mai 2021 in der Region Mittelrhein, am 27. Mai in der Pfalz, am 29. Mai im Westerwald, am 31. Mai an der Mosel, am 2. Juni im Hunsrück und am 4. Juni in der Eifel.Weitere Infos auf SWR4.de.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD-Mediathek oder der ARD-Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD-Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD-Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4920242